拍戲拒絕淺規則 武打巨星被迫息影30年。(影／取自命運好好玩YouTube)

曾演出《新白娘子傳奇》、《香帥傳奇》等夯劇的62歲資深演員夏光莉，當年事業如日中天，17歲就被譽為「台灣第一刀馬旦」，是極具代表性的武打巨星，不過她在淡出演藝圈，近日她在節目憶起往事，透露因為拒絕了「潛規則」，疑似因此得罪人，被迫息影30年。

夏光莉在《命運好好玩》透露，當時剛從電影圈轉到電視圈，還不太懂的電視圈生態，加上個性嚴謹，，劇組人員約她喝咖啡、看電影，她也都以要收工回家和不喜歡看電影拒絕，雖然她覺得自己很禮貌性拒絕，但可能造成對方不滿，覺得她很跩。

有一天要拍空中飛踢的停格畫面，照理說這種鏡頭大概一層樓的高度就可以完成，但那天卻要她從兩樓半的高度跳下來，她忍不住詢問：「有需要這麼高嗎？這樣下來腳不好看」，對方堅持：「你就這樣上去給我做」，她雖然很嘔，仍敬業的完成要求，沒想到跳下來後，底下的紙箱和榻榻米就分開了，她的腳就這樣穿過去，當場聽見喀一聲，導播急吼：「完了！光莉腿斷了！」

因為韌帶斷裂後，無法完美展現武打動作，讓她很氣餒決定暫別演藝圈去念書，多年來她因腿傷完全無法轉身，睡覺時只要一翻身腿就會歪掉，直到去年她要復出時，才決定動手術換人工韌帶，如今恢復良好，也給自己一個期許，「在62歲時能展現21歲《師妹出馬》踢罈子的經典畫面」。

(中時電子報)