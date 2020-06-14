北京新增新冠肺炎確診病例增多，讓鮭魚成為關注焦點。北京新發地批發市場董事長張玉璽12日表示，相關部門抽檢時從切割進鮭魚的砧板中檢測到新冠病毒，而貨源來自京深海鮮市場。消息一出，投資者對A股涉及鮭魚業務，尤其是進口鮭魚業務的公司頗為關注，眾多公司也趕緊自清。

大陸國聯水產14日表示，公司對蝦、小龍蝦為代表的蝦類收入占比超過90％，這些水產品不會受到「鮭魚事件」影響，都是極為優質的水產蛋白食品，可以放心食用；並強調公司是最早通過ISO9001、HACCP、BAP、BRC、EU等全球最嚴苛的體系認證。

而除了國聯水產，A股涉及三文魚業務的公司還包括佳沃股份、獐子島、國聯水產、ST東海洋、開創國際等。

據《21世紀經濟報導》引述廣州一位私募人士表示，從目前的資訊來看，鮭魚本身被感染可能性比較小，較大可能是在運輸和加工環節接觸到病毒。僅看鮭魚業務占比意義不大，這件事情主要是對消費者的信心有影響，會對海洋生鮮食品信心下降，尤其進口生鮮。所以這些上市公司的短期影響仍會存在。

(旺報 )