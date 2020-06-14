紙風車劇團與綠光劇團存放道具布景的風之藝術工作室，日前遭逢大火，使兩團多年心血付之一炬，損失可估至5千萬。雖兩團已聲明不另設災後募款專戶，但近日卻有不知名人士以網路帳戶企圖詐騙支持者愛心，讓紙風車劇團緊急再發布公告，希望大眾別上當受騙。

紙風車劇團與綠光劇團遇火劫後，民間有支持者串連捐款，文化部部長李永得也表示，會盡最大努力協助兩團。兩團8日發布聲明，除了感謝外界溫情外，也決定不另設專戶募款，希望靠自己的力量站起來。

不料兩團不另設專戶募款卻反遭有心人士利用，近日網路間開始流傳冒充為紙風車劇團及綠光劇團的網路帳戶資訊，讓不少支持者大感疑惑。兩團也在日前發布公告，重申並未設立重建專戶，若支持者有相關疑問，可再私訊粉絲專頁或致電到劇團詢問。

綠光劇團將在8月底展開《人間條件6》南北巡演。身兼導演及編劇二職的吳念真出席開賣記者會時表示，進劇場看戲便是支持兩團最好的方式。而《人間條件6》開賣首日，國家戲劇場次便幾近完售，感念外界支持的綠光劇團也緊急加開9場台北演出，讓每位想觀賞表演的觀眾都能進戲院欣賞作品。

(中時 )