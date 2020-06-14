台北醫學大學以最速奪下「戴口罩」龍旗。（海大提供／許家寧基隆傳真）

地主海大龍舟隊出發後原地打轉，被岸上觀眾笑稱「讓很大」。（海大提供／許家寧基隆傳真）

基隆端午龍舟競賽，今年受新冠疫情影響宣布停辦，隨著防疫解封，國立海洋大學14日舉辦「防疫龍舟賽」，邀請北聯大四校飆舟競技，響應新生活運動，龍舟旗也以防疫標語命名，最後台北醫學大學奪下「戴口罩」龍旗拿下冠軍，笑翻全場。

台北聯合大學系統由國立台北大學、台北科技大學、台北醫學大學及海洋大學組成，4校學生可跨校選課、共享研究資源，今年由海大校長張清風輪值聯大總校長，並舉辦年度體育聯賽「北鼎聯賽」，但受疫情影響，多採取有社交距離的桌球、羽球及網球比賽。

海大首度安排龍舟板競速比賽，共計8隊、分為2組參賽，因應正展開防疫新生活運動，也特別設計「勤洗手」、「量體溫」、「戴口罩」、「梅花座」4個標旗，龍舟賽採4人坐姿划船，後方1名舵手控制方向，賽道來回全長約300公尺。

北聯大4校各組藍、白隊，海大成員包含校長張清風、教職員和校友，校友則有董事長、船東、領港人、船長、輪機長一起下海競技，比賽過程中，地主海大藍隊出發沒多久，龍舟板就原地打轉180度，讓岸上觀眾笑稱「讓很大」。

海洋大學校長張清風表示，海大這幾年推廣海洋休閒活動積極發展獨木舟、帆船等水域活動，同時引進「SUP龍舟板」設備，做為體育教學項目，這次特別利用龍舟板競速舉辦「防疫龍舟賽」，希望在防疫解封後，透過歡樂有趣的新興水上活動，展開防疫新生活。

(中時 )