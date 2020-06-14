封島長達5年的基隆嶼，島上動植物自然生態豐富。（許家寧攝）

預計7月中開放民眾登上基隆島燈塔，欣賞360度環繞海景。（許家寧攝）

封島5年，去年重啟秘境的基隆嶼，今年受新冠肺炎疫情影響，遲遲未對外開放，基隆市府趁疫情期間整修島上步道，7月起將正式對外開放，業者也推出登島套裝行程，為保護島上生態，每天限額1200人，17日起開放線上報名，若預約人數太多，將啟動總量管制。

有「台灣龍珠」美稱的基隆嶼，去年6月底至12月底間再度開放登島，讓遊客趨之若鶩，市府指出，今年7月1日起，取消現場購票，全面採取上網預約購票方式，民眾可向19家合格遊艇業者報名，預計7月中旬開放基隆島燈塔，登高遠眺360度環繞海景。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆嶼「杙峰聳翠」為古時基隆八景之一，同時也是珍貴的自然生態園地，除了春夏季鐵炮百合、秋季金花石蒜，還可欣賞以基隆為名的7種獨特植物，島上豐富的野鳥、蝴蝶生態，令人嘆為觀止。

曾姿雯說，去年風災受損的環島及登山步道，預計6月底完工，正好趕上國內防疫新生活模式及暑假旺季，基隆嶼套裝行程有繞島及登島「二合一」遊程，全程2小時、費用700元，民眾也可選擇登上基隆島燈塔的三合一行程，費用850元。

曾姿雯指出，參加基隆嶼搭船套裝行程，包含來回開船、島上停留時間，全程約2至3個半小時，預計17日開放線上訂票，每天登島人數總量管制1200人，提醒報名假日登島的旅客，登島名單一律由船家送交市府審核、排定登島順位，額滿即停止報名。

(中時 )