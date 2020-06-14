桃園市吳旻哲先發5.2局拿下勝投，並獲選大會MVP。（中華棒協提供／廖德修台北傳真）

華南金控盃全國少棒錦標賽今（14）日進行決賽，比賽前半段落後的桃園市，先靠著鄭承皓的2分炮追平，5局下再攻下關鍵2分。終場就以5比4擊敗高雄市，完成華南金控盃二連霸。

此役桃園市派出王牌投手吳旻哲先發，第2局卻遭高雄市單局敲出3支安打攻下3分。桃園市在4局下扳成3比3平手，包括鄭承皓的追平比數2分全壘打。

5局下桃園市攻勢再起，蔡辰瀧保送、廖源霖適時安打，無人出局攻占二、三壘。接著黃晨浩高飛犧牲打先攻下1分，饒秉豐內野滾地球，造成高雄市守備失誤，追加1分保險分，比數變成5比3。

6局上高雄市最後反攻，1出局後賴承恩與呂宸恩接連安打攻佔一、三壘，但只靠林恩齊內野滾地球攻回1分。終場桃園市就以1之差，5比4氣走高雄市，完成在華南金控盃的二連霸，吳旻哲拿下最有價值球員。

桃園市李政達總教練特別感謝校長楊雅真的支持，他表示，小朋友們都很努力，一開始雖然落後，他便提醒選手不要讓失分擴大，一定有機會可以逆轉，也很高興小朋友們都有努力做到。

上午的季軍戰，屏東縣展現韌性，單局攻下8分大局，最後半局台北市又發生要命失誤，屏東縣最後就以9比8逆轉氣走臺北市，奪得季軍。

北市一開賽火力全開，單局進攻11人次，含吳家宇3分炮，用6支安打加2次保送，攻下7分大局。不過屏東縣也非省油的燈，5局下靠著7支安打回敬8分，反超比數。

台北市雖在6局上8比8追平，但6局下屏東縣頭兩名打者都選到四壞球上壘，並發動雙盜壘戰術，北市捕手牽制三壘發生要命失誤，也讓屏東縣跑回再見分，以9比8氣走臺北市。

(中時 )