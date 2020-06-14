現場民眾DIY體驗包肉粽樂趣。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

一年一度端午佳節將近，由於又逢農曆閏月孝親月，皆是品嘗豬腳的日子，高雄市農業局特別於14日在台灣滷味博物館廣場，辦理「在地好豬、實在好味」活動，除推廣國產豬肉外，現場也讓民眾體驗DIY包肉粽樂趣。

活動開場時，由得意中華食品公司選用國產優質豬腳，讓大家品嘗以天然食材及辛香料等熬製滷汁慢火燉煮而成香滷豬腳。

田寮區農會除帶來年節熱賣伴手禮月之鄉鹹豬肉及產銷履歷豬肉產品外，更帶領家政班媽媽們到場教導大家包肉粽。

DIY包肉粽活動，民眾僅需花50元，就可使用月之鄉履歷豬五花肉、產銷履歷喜哈蛋滷製的喜哈滷蛋、香菇，及家政媽媽好手藝以花生、十穀米及糯米拌炒成的餡料，體驗自己動手包肉粽樂趣。

此外，現場還透過「在地好豬 實在好味」主題展示區呈現，讓大家認識高雄在地品牌豬肉相關資訊，吸引眾多遊客參與親子同樂。

農業局表示，為推動安全農業從源頭輔導畜牧場通過產銷履歷驗證，建立在地品牌發展各式產品並協助通路媒合，希望能提供消費者多一個安全優質畜禽品的選擇。

此外，希望透過辦理活潑有趣的活動及DIY食農體驗，讓大家從實作參與中認識在地優質畜產，並請大家多支持高雄在地品牌豬肉產品。

(中時 )