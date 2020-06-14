美國新冠肺炎確診持續上揚，迄今已超過207萬例。《西雅圖時報》13日報導，70歲的新冠肺炎倖存者佛洛爾（Michael Flor），在住院62天後終於康復出院，

但收到一張超過百萬美元（112萬2501.04美元，約台幣3360萬）的醫療費用帳單！

儘管佛洛爾有保險，可能不致於要全額支付這筆鉅款，但這份詳列各項收費明細，厚達181頁的帳單，卻也凸顯美國醫療體系，因新冠肺炎疫情而面臨的險峻情勢。

佛洛爾是華盛頓州最早的新冠患者之一，住院時間也最久。他幾乎撐不過與病毒的戰爭，妻小都已透過電話和他永別，但佛洛爾卻奇蹟般康復了。

但回家後，佛洛爾心臟差點再度停止跳動。因為他拿到超過百萬美元的醫院帳單，更誇張的是帳單厚度幾乎和一本書差不多。

幸好佛洛爾有保險，所以大部分開銷他都不必付；加上他罹患新冠肺炎，不是其他疾病，因此他可能連一毛錢都不用出。佛洛爾早就知道醫療費用會很可觀，他入院初期曾告訴另一半，「快把我弄出院，這筆錢我們負擔不起。」

帳單明細顯示，因為需要隔離而住加護病房的費用最高，其次是呼吸器和藥物。這數字令讓他與親友納悶，倘若如此，美國的醫療體系該怎麼辦。佛洛爾說，「我對於自己活著，覺得愧疚…看到這筆驚人的花費，只會更加強倖存者的內疚感。」

(中時 )