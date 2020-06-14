南投縣「公立幼兒園契約進用教保員甄選」在漳興國小登場，南投縣副縣長陳正昇14日巡視考場表示，縣府提升公共化教保及擴展平價教保，今年增加331個公共化名額；並已有43所準公共幼兒園，提供5876個就讀名額，減輕家長育兒經濟負擔、打造優質的育兒環境。

南投縣教保員甄選13日及14日在漳興國小登場，有79人報名、到考77人，正取8個名額，錄取率約10％，因應防疫考生配合量體溫、全程配戴口罩，不開放陪考。陳正昇14日在縣府教育處長陸正威陪同巡視考場。

陳正昇表示，縣府提升幼兒教育公共化教保及擴展平價教保服務，活化國小餘裕空間辦理公立幼兒園及開辦非營利幼兒園，今年共增加331個公共化名額；透過鼓勵私立幼兒園加入準公共機制，目前已有43所準公共幼兒園，共提供5876個就讀名額。此外，並擴大發放育兒津貼每人每月2500元，減輕家長育兒負擔，同時打造優質的育兒環境。

陳正昇到場為考生加油打氣，並慰勉試務工作人員辛勞。他指出，期待具有幼教專業、充滿熱情、活力的優秀人才，共同投入南投教育園地耕耘播種。

縣府表示，甄試成績及分發等資訊將公告在南投縣公立幼兒園契約進用教保員甄選網與南投縣南投市漳興國民小學網站，提供考生查詢。

(中時 )