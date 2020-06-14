台東縣社會住宅安居家園「夢想書屋」14日啟用，縣長饒慶鈴與小朋友排成人龍，如螞蟻般傳送書籍。（莊哲權攝）

台東縣社會住宅安居家園「夢想書屋」14日啟用，住戶排成人龍，如螞蟻般傳送書籍。（莊哲權攝）

台東縣社會住宅安居家園「夢想書屋」14日啟用。（莊哲權攝）

台東縣政府14日在「安居家園」社會住宅，辦理「夢想書屋」啟用儀式，住戶不分大、小，排成人龍搬運書籍，他們除了為書屋命名以外，也由小朋友塗上活潑、明亮的彩繪，未來書屋將交由住戶自治管理，縣長饒慶鈴希望這個小角落，能成為住戶的夢想起點。

14日上午，安居家園的住戶們與饒慶鈴排成人龍，如工蟻般傳送書籍，小朋友把繪本傳到饒慶鈴手上時，還不忘告訴饒慶鈴「這是老虎」、「這是大象」，在大家的分工合作下，1000冊由史前館捐贈，及500冊由縣府文化處捐贈的書籍，沒多久就完成搬運及上架。

安居家園圖書室是利用大樓約10坪大的閒置空間打造，除了住戶們以投票方式命名為「夢想書屋」以外，小朋友們也參與了圖書室的彩繪，社會處長陳淑蘭表示，這間書屋將交由住戶自治管理，並將培養志工媽媽，於晚間排班陪讀。

饒慶鈴感謝史前館捐書，最令人感動的是所有住戶同心協力完成這間圖書室，這只是個開始，未來還有更多新書進來，另外還有好鄰居7-11、大埔鐵板燒店家送來飲料及點心，希望「夢想書屋」成為安居家園所有住戶們的夢想起點，最後她告訴小朋友們：要去讀書喔！小朋友開心說「好」。

社會處表示，安居家園啟用1年半，共43戶逾160人，其中有50位國小至高中學齡成員，希望「夢想書屋」成為住戶優質閱讀環境。

(中時 )