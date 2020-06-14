烈日下、排隊領取冰淇淋的人潮綿延數百公尺，陳其邁一一握手致意。（袁庭堯攝）

名嘴王瑞德在駁二主辦「為高雄民主喝采」、請高雄人吃冰活動，現場排隊人潮蔓延至流行音樂中心。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，在黨內程序完成後，希望有機會把心力奉獻給故鄉。（袁庭堯攝）

慶祝罷韓成功，行政院副院長陳其邁14日受邀出席名嘴王瑞德在高雄駁二發放冰淇淋的活動，豔陽下人潮踴躍。陳其邁強調，高雄需要「重開機」，要腳踏實地、招商引資，讓年輕人有更多機會在這裡生活。

名嘴王瑞德在駁二主辦「為高雄民主喝采」、請高雄人吃冰活動，現場排隊人潮蔓延至流行音樂中心，陳其邁、立委趙天麟及綠營議員都到場助陣。

「在黨內程序完成後，希望有機會把我的心力奉獻給我們的故鄉。」外傳民進黨將提名陳其邁參與補選，陳其邁強調尊重黨內程序，這幾天也在盤點肺炎疫情趨緩後的邊境開放及疫苗量產等工作，他強調「要把所有的工作都完成」。

針對國民黨陸續有人表態參選高雄市長，國民黨也宣示將傾全力打這場選戰，陳其邁說，國民黨能推出好人選對高雄、台灣也好，能有一個熱愛高雄、熟悉高雄的候選人，不管藍綠，只要經過民主程序，對高雄團結進步都有幫助。

他進一步提及，高雄需要重開機，加緊把市政做好，腳踏實地、招商引資，讓年輕人有更多機會在這裡生活。

面對補選，陳其邁強調，民主政治應該要做政策上的辯論，歡迎國民黨未來提出好的人選，對高雄、台灣都是好事。

外傳陳其邁可能找民進黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農輔選，陳其邁表示，會有很多關心高雄的年輕朋友一起來打這場選戰，但明確人選「暫時保留」，讓他好好準備一下，屆時就會向外界報告。

對於代理市長楊明州的評價，陳其邁認為，楊明州有魄力、執行力，用人不分黨派，非常欣賞他。

(中時 )