台中市14日午後熱對流持續發展，台中市區至山區持續有較大雨勢，北區一小時已降下90mm的時雨量，已超過水利設施排水容許標準，水利局假日應變中心立刻通知各區公所戒備，針對積淹水點位立刻派員至現場處理。

水利局表示，現在這個季節多有午後雷陣雨，而近年來劇烈天氣影響多有短時強降雨，常伴隨短時大雨及10分鐘10毫米強降雨機會，大里區、南區有零星積淹水情況，水利局應變中心針對通報的積淹水位置已立即派員至現場勘查，並排除淹水問題，目前積水皆已消退，預估降雨至入夜18時後熱力作用減弱消散後，降雨強度將逐漸減小，預計19時後趨於停止。

建設局指出，五權南路、正義街、國光路、中興大學等處地下道，自今日下午2時48分起，已依操作標準陸續放下柵欄，警察局立即於現場進行交通管制、交通局也立即應變配合大眾運輸改道，市府也請警察廣播電台協助宣導，呼籲民眾避免行經上述路段；而上述地下道已於下午4時31分全數恢復正常通行，後續仍將視雨勢隨時應變。

水利局提醒，這種典型的午後雷陣雨經常伴隨短延時強降雨的發生，請市民朋友們於汛期應保持危機意識，並可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，掌握台中市最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

(中時 )