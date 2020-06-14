本季季初樂天桃猿打下一波7連勝，戰績獨走2個月，不過6月開始兄弟也打出7連勝，昨日贏球後再次搶下戰績龍頭寶座，嚴重威脅到猿隊。這對初帶兵的猿隊總教練曾豪駒來說也是壓力，不過曾總正面看待，認為有壓力才能成長。

賽前樂天桃猿教練與球員圍圈圈談心，曾豪駒透露，「大家都想為球隊好，反而陷入一種迷惘狀態，可能少一點渴望，多一層渴望就多一點專注，最近幾場都差一點點，趁集合跟大家聊一下。」

6月開始兄弟打出9戰8勝超優成績，反而樂天桃猿全隊陷入小低潮，8戰中僅拿下2勝，讓兄弟有機可趁，昨日對戰兄弟獲勝，以0.5場勝差贏過桃猿，暫居戰績龍頭。

兩隊目前競爭張力大，今日以及下周3連戰強碰頭，可能影響著上半季冠軍獎落誰家，這讓本季剛當上總教練的曾豪駒坦言有壓力，「有壓力才會更想把握的心態，這是必須要撐過這段時間，才能成長。」

曾豪駒說，「大家都在看，我們陣容沒有改變很多，只有教練團改變，球員可能把自己逼太緊，不要想著打不好對教練抱歉，把該做的做好就會呈現最好結果。」

(中時 )