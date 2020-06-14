中部地區一名男大生開車載女網友回家，趁女子睡著之際，用手指「抽送」了女生下體，不過卻因沒有洗手，致使對方陰道感染細菌發炎提出告訴，男大生辯稱是女孩子主動誘導他的手只去觸碰「妹妹」，但是私下又在LINE跟女生坦承是自己手癢、犯賤，認賠6000元。

檢警調查，男大生是載女網友回家後，發現女生睡得很熟，竟然獸性大發，撩起女生的裙子，直接用手指撥開內褲，伸進「妹妹」裡探索，後來動作過大弄醒被害人，才趕緊手，當時女生痛罵了他一頓，就下車離去。但是數日後，女孩子發覺下體發癢疼痛，檢查出是細菌感染，因此報警指控遭男大生指侵。

但是，被告男大生起初否認有用指頭插入女生的下體，聲稱僅是隔著內褲撫摸；後來到了法院又說是女方先引誘他，坐在他身上親他。但是法官在審理時，檢視雙方LINE的對話，被告有「用手插那幾下6000，我也是認了，怪自己手癢」等語，認定被告確有性侵行為，考量雙方已和解，輕判1年8月徒刑，緩刑4年，並提供80小時的義務勞務，以及接受法治教育課程，全案還可上訴。

(中時電子報)