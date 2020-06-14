因誤闖禁區慘遭小燕鷗痛扁的燕鴴寶寶，沒命似的拔腿逃亡。（莊哲權攝）

因誤闖禁區慘遭小燕鷗痛扁的燕鴴寶寶，沒命似的拔腿逃亡。（莊哲權攝）

救郎哦！小燕鷗及燕鴴兩種保育類夏候鳥，最近都在台東知本溪出海口的沙礫地上繁殖下一代，兩種鳥類的繁殖區雖然偶有重疊，但是一向是井水不犯河水，但是記者卻直擊1隻出生不久的燕鴴寶寶，因為誤闖小燕鷗禁區，引來小燕鷗親鳥輪番痛扁，所幸燕鴴「馬麻」立馬神救援，燕鴴寶寶虛驚一場。

知本溪出海口石礫灘上，1隻出生約4、5天，呆萌狀的燕鴴寶寶，已經會到處「趴趴走」，1對親鳥則隨時旁守護，嚴密監控行蹤，但是百密總有一疏，只見燕鴴寶寶一路跌跌撞撞，誤入正在孵蛋的小燕鷗禁區內，小燕鷗親鳥不假思索，馬上振翅飛撲，海扁一番。

只見燕鴴寶寶沒命似的拔腿逃亡，還跌了個踉蹌，就在關鍵時刻，燕鴴親鳥見狀，立馬展開救援行動，小燕鷗看到「大人來了」，便知趣地放棄追逐，掉頭回到自己的巢位繼續孵蛋，驚魂甫定的燕鴴寶寶，平安無事。

小燕鷗與燕鴴在台灣都是夏候鳥，前者為2級保育類，後者為3級保育類，每年夏天，牠們都會來台灣傳宗接代，也都喜歡把沙礫地當產房，沙灘上生趣盎然。

在台東的知本溪出口，燕鴴的巢區比較靠近內陸，小燕鷗則較靠近海邊，雙方井水不犯河水，甚少有衝突，但是據觀察，今年小燕鷗的巢特別多，可能是繁殖空間壓縮，造成燕鴴寶寶不小心走錯路。

(中時 )