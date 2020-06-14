牛津經濟研究院6月全球總經報告指出，2020全球經濟增長預測下調至-5.1％，不僅是4月間估測值-2.8％將近翻倍，更是二次世界大戰以來的最低水平。

各主要經濟體的情況，美國、歐元區、英國和日本的2020經濟增長預測，此次估值也遠比4月間明顯下修，美國自-4.1％下修到-6.1％，歐元區自-5.1％下修到-7.8％，英國情況最慘，自-5.1％大砍至-8.3％，日本則自-4.8％下修到-6.5％。唯有中國大陸，牛津經濟學院自4月的-0.2％，6月上修到正值的0.8％。

新冠病毒擴散對全世界經濟所產生的影響，所有研究機構自疫情發生至今一再重算，確診病例統計資料天天更新，卻受限於封城、政府機構暫停運作，總體經濟數據缺漏，更別說拿經濟模型預測。針對歐元區、英國在6月的最新報告中，短短2個月就被翻倍下修，牛津經濟研究院團隊表示，歐洲經濟將面臨不均衡的復甦，隔離封鎖、和解封時間，或是政府不一的財政寬鬆政策，不同國家的疫後結果會不一樣。

已開發國家在此波疫情的降息、灑錢對策，牛津團隊認為，將會加速「日本化」現象出現在許多國家，而且日本長期低利率限制金融活躍度，還壓抑主要的資產價格形成泡沫，整個市場呈現死氣沉沉。

截至目前，各研究機構都認同，今年全球經濟增長的最糟狀況就是到二次戰後的水平。對於疫後的復甦，大家卻又十分期待，牛津經濟研究院團隊指出，一旦封城限制解除，以美國為首的史無前例的貨幣擴張，將有助於經濟復甦，正如至今跑在前面的美國股市一樣。

(工商 )