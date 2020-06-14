高雄代理市長楊明州昨正式上任，今(14)日立刻馬不停蹄地安排了第一個公開行程，前往視察七賢抽水站，在聽完水利署簡報後，也直接詢問若再出現同樣情況是否會淹水，聽到官員保證不會，楊明州則表示這樣就好。

楊明州昨正式宣示就任高雄市代理市長，除了表示會把一天當三天用，也提到接下來迎來颱風季，因此這兩個月內最重要工作就是防汛、防疫、防颱，今天也立刻前往視察五月時曾因為機組故障，而導致鹽埕區淹水的七賢抽水站；此外，地方議員與多位里長都要求希望對5月22日的淹水受災戶提出補償，楊明州也當場承諾，會交由相關單位積極檢討。

視察過程中，原本相關局處同時也安排楊明州聽完簡報後再度前往抽水站巡查一下，但楊明州認為今天沒有下雨，抽水站也不會運作，不需要有這些排場，但希望水利局團隊要謹慎因應接下來可能的豪大雨災害，他也重申，防汛防颱是代理期間首要工作，務必做到萬無一失。

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(中時電子報)