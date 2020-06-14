健保署日前提出8類特材自付差額新規定，引發醫界反彈，總統蔡英文更發言要求改善，衛福部長陳時中最後宣布暫緩實施。對此，台大兒童急診醫學科主任曾偉杰表示，最近許多公司發展了新產品，但根本不考慮引進臺灣，導致我國明明握有經費，卻面臨什麼都買不到的窘境。

曾偉杰13日在臉書發文感嘆，憶起自己剛當上主治醫師的前幾年，參加國際會議看到琳瑯滿目的新醫材與藥物時，心情就像是口袋裡沒半毛錢的孩子，眼巴巴地站在滿櫥窗的糖果餅乾前，只能摸摸肚子，暗暗地嚥著口水，因為醫院預算與病人經濟能力有限，醫師無法奢侈地使用最先進的醫療技術。

不過後來有了台大兒童健康基金會的協助，那時曾偉杰才開始覺得，原來當醫生可以不用綁手綁腳呀，只要思考如何用專業提供最好的醫療就行，而台灣的孩子們也能得到世界水準的照顧。但近年來遇到的醫療窘境是，「因為臺灣市場小、規矩多又嚴、兒童用量少等因素，成本太高導致廠商根本不願意引進。」

曾偉杰接著指出，更糟的是健保署看著這種狀況的惡化，卻還喜孜孜地認為自己在為民眾的荷包把關。面對這幾年的醫療環境變化，曾偉杰直言以前我們「用不起」，未來我們「買不著」，雖然還是要勇敢地走下去，不過這也讓他忍不住感嘆「兒童醫療之路，好艱難！」

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(中時電子報)