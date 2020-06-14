北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正在13日放話，已經到了與南韓訣別之際，暗示北韓將對南韓採取軍事行動。而其原因似乎是北韓領導人金正恩夫人李雪主被南韓空飄傳單合成為AV女優，南韓政府因此禁止脫北者團體對北韓進行散發傳單。

根據南韓《中央日報》報導，南韓青瓦臺發言人今（14）日表示，今早召開國家安全保障會議，討論朝鮮半島目前情勢。

據《韓聯社》報導，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正在13日曾放話，已經到了與南韓訣別之際，揚言將採取下一階段行動，暗示北韓將撤除南北韓聯絡辦公室，對南韓採取軍事行動。

金與正表示，將把相關行動的行使權交給北韓軍方總參謀部。她強調，相信北韓軍隊會有辦法平息人民的憤怒，如今需要以連續的行動來報復，而在不久的將來，毫無用處的朝韓聯辦將消失。

《韓聯社》報導指出，南韓統一部14日上午表示，南北韓應努力遵守雙方達成的所有協議，並就金與正的談話內容，認為當前情況十分嚴重。

金與正日前通過《勞動新聞》談話，譴責南韓對北韓散發傳單行為，她說，如果南韓政府頂著個人自由、言論自由這樣的美名而放任這種充滿惡意的行為，要不了多久就會面臨最糟糕的局面。

在金與正痛斥南韓散發傳單行為後，根據《朝鮮日報》報導，南韓青瓦臺不顧民間反對，隨即表示，政府嚴格查處向北韓散發傳單及物品等行為，如違反將依法嚴懲，委托首爾地方警察廳對一直向北韓散發傳單的2家脫北者團體進行調查。

《朝鮮日報》報導也說，美國人權團體人權認為：南韓不應禁止對北韓放飛氣球，而是應該要求北韓尊重表達的自由，脫北者應該是被保護的對象，而非攻擊對象。

而北韓會有這麼激烈的反應，原因今天揭曉。根據《ETtoday》報導，脫北者團體疑似將北韓領導人金正恩夫人李雪主的頭像與穿著火辣的AV女優做成合成照片，並隱射李雪主拍成人片，此舉激起北韓領導人的憤怒。

不過「脫北者團體」出面喊冤，指出李雪主合成照是2013年朴槿惠當總統時，極端右派團體所施放。

此誤會目前似乎難解，《韓聯社》報導指出，南韓統一部14日上午表示，南北韓應努力遵守雙方達成的所有協議，並就金與正的談話內容，認為當前情況十分嚴重。

(中時電子報)