金門岸巡淨灘 2天清出1.5噸垃圾 18:342020/06/14 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海巡署金門岸巡隊於13、14日連2天，協同縣環保局在金寧鄉北山、金沙鎮后扁海岸淨灘。（岸巡提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 140餘名弟兄齊心協力，共清出1500餘公斤廢棄物，還給海灘潔淨的面貌。（岸巡提供） 海漂的廢棄保麗龍漁具，是大海主要汙染物之一。（岸巡提供） 海巡署金門岸巡隊於13、14日連2天，協同縣環保局在金寧鄉北山、金沙鎮后扁海岸淨灘，140餘名弟兄齊心協力，共清出1500餘公斤廢棄物，還給海灘潔淨的面貌。 金門岸巡隊表示，配合「國家海洋日」及「向海致敬」政策，海巡署積極推動「親海」、「知海」、「用海」及「治海」的知識與觀念，攜手為生態永續打拚，也期待鄉親加入關心海洋環保的行動，從減少製造垃圾，為大海注入新活力做起。 (中時 ) #金門 #淨灘 #海洋 #北山 #海巡署 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 「罷免盧秀燕」會過嗎？網分析後驚喊4字！ - 政治 許崑源夫人「夢見議長」 他算韓國瑜走向大驚 - 政治 拿400請閨蜜幫買彩券...幸運女中頭獎3300萬 真相曝光她崩潰了 - 生活 想省錢去好市多or全聯最划算？內行給中肯答案 - 生活 李正皓見電梯一幕 爆李四川私下為人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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