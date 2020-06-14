140餘名弟兄齊心協力，共清出1500餘公斤廢棄物，還給海灘潔淨的面貌。（岸巡提供）

海漂的廢棄保麗龍漁具，是大海主要汙染物之一。（岸巡提供）

海巡署金門岸巡隊於13、14日連2天，協同縣環保局在金寧鄉北山、金沙鎮后扁海岸淨灘，140餘名弟兄齊心協力，共清出1500餘公斤廢棄物，還給海灘潔淨的面貌。

金門岸巡隊表示，配合「國家海洋日」及「向海致敬」政策，海巡署積極推動「親海」、「知海」、「用海」及「治海」的知識與觀念，攜手為生態永續打拚，也期待鄉親加入關心海洋環保的行動，從減少製造垃圾，為大海注入新活力做起。

(中時 )