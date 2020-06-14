統一獅球星日前酒駕違規，自首後遭到中職聯盟懲處，今日中職公告，聯盟依據規章之球團隊職員違規懲罰規定第5條，予以郭阜林選手禁賽2場、罰款3萬元之懲處。有關禁賽部分，將於6月23日起開始執行。

統一獅指出，獅隊球員郭阜林休假期間，騎車發生酒測超標，主動告知球隊，此行為已違反球隊規定，球隊即日起予以懲處，並將郭阜林下放二軍，

而日前郭阜林曾透過經紀公司道歉，「我深知酒駕不僅會將自己陷入危險當中，更嚴重的是危及了所有無辜用路人的安全，但我卻貪圖一時之便，明知有喝酒的情況下依然選擇騎乘機車，這實在是一個非常愚蠢的錯誤。職棒球員應是清新、健康，帶給社會正向力量的楷模，但我這次的行為卻完全背道而馳，因為我一人的負面行為，導球隊及聯盟所有球員、教練、工作人員的努力因此而被抹煞，我誠摯的向大家道歉並將深刻反省。」

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(中時 )