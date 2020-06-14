路透社報導，據西班牙媒體所說，西班牙將在6月21日，對歐盟申根地區的國家開放邊境，而葡萄牙在7月1日也會開放邊境。

西班牙疫情回穩，政府此前曾表示，將允許外國遊客在7月1日前可以進入西班牙，並且不需先進行自我隔離。而巴利阿里群島（Balearic Islands）會先行試辦，在周一就開始接受遊客，測試此舉是否安全。

(中時電子報)