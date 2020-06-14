西班牙將在6月21日對歐盟申根國開放邊境 18:402020/06/14 中時電子報 江飛宇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 西班牙馬德里在6月11日放鬆了封鎖限制，在6月27日會開放歐盟邊境。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透社報導，據西班牙媒體所說，西班牙將在6月21日，對歐盟申根地區的國家開放邊境，而葡萄牙在7月1日也會開放邊境。 西班牙疫情回穩，政府此前曾表示，將允許外國遊客在7月1日前可以進入西班牙，並且不需先進行自我隔離。而巴利阿里群島（Balearic Islands）會先行試辦，在周一就開始接受遊客，測試此舉是否安全。 文章來源：Spain to open borders to EU Schengen countries on June 21: reports (中時電子報) #開放邊境 #西班牙 #6月21日 也許您會感興趣 推薦閱讀 發酵夢想揉出冠軍吐司 熱血主播號召買麵包作公益 12:312020/06/10 社會 嘉義市購物節21日開跑 結合安心旅遊補助好康大方送 17:472020/06/10 生活 接「大哥」乾女兒放學凸鎚 智障小弟竟遭凌虐2天致死 23:522020/06/10 社會 傳將接任高雄代理市長 楊明州：尊重長官安排 16:002020/06/11 政治 下次要等到2215年！6／21日環食動畫曝光 台北人哭了 18:012020/06/11 生活 美麗台618購物節5000送200 Switch紅藍主機、健身環限量賣 21:462020/06/11 消費 《產業》台北國際電腦展9月28日展期取消 09:432020/06/12 財經 永豐金證富櫃200ETN 將於6/15上櫃掛牌交易 10:442020/06/12 財經 人事異動站 6月5日至6月11日 04:102020/06/14 專題周報 星座理財(6月15日～6月19日)－金牛座（4月21日～5月21日） 謹慎理財 避免團購 04:102020/06/14 投資理財 國際熱門新聞 影》川普沒事吧？喝水走路有困難 醫曝最好做腦部檢查 - 國際 排隊買漢堡也出事！白人警擊斃非裔再引爆美怒火 - 國際 美住院最久新冠患者痊癒 嚇領3千萬帳單 - 國際 影》美警擊斃非裔 抗議者火大燒了漢堡餐廳 - 國際 2020美大選》川普警訊！40年鐵粉反感 4成認美走錯了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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