屏東縣觀光產業強烈澄清暨聯合聲明：並無電視媒體報導的「墾丁飯店房價全漲回來」、「民眾比價時卻發現，前一陣子飯店殺到見骨的促銷方案全沒了，又回復過去的高房價」或「映入眼簾的是令他傻眼的超高房價，抱怨住宿業者看準『報復性旅遊』商機，趁機『撈回來』」情事。

公協會鄭重強調「墾丁有很多優惠的星級旅館與民宿，歡迎消費者多來走走」！同時，交通部觀光局「安心旅遊補助」7/1將上路，每房不分平日假日補助1,000元，屏東縣政府三鐵旅遊優惠「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等，綜上，墾丁飯店民宿也針對暑假祭出優惠，民眾可善用補助無縫接軌，大搶暑假優惠！

「墾丁現在明明很優惠！怎可能是高房價！歡迎消費者到墾丁地區，享受屏東縣政府推出的三鐵旅遊優惠！」，針對某電視媒體誤報屏東觀光業者「房價一次漲足」，屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會、屏東縣旅行商業同業公會與屏東縣恆春半島觀光產業聯盟等屏東四大觀光協會發表強烈澄清暨聯合聲明：「屏東縣觀光產業上半年面對疫情嚴峻打擊，現在台灣防疫有成，為承接國旅市場，紛紛祭出優惠套裝專案，並無某電視台報導『墾丁飯店房價全漲回來』或『民眾比價時卻發現，前一陣子飯店殺到見骨的促銷方案全沒了，又回復過去的高房價』情事」，特此聲明，以正視聽！

屏東四大觀光協會說明，墾丁星級飯店沒有裁員、沒放無薪假，就是希望維持員工的生計，甚至，為了提供更好的服務，紛紛投資硬體升級與教育訓練，雖每家業者都慘賠，但所幸全台已大解封，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更率防疫五月天為墾丁站台，宣示「防疫新生活、快樂屏東遊」為了不讓阿中部長漏氣，業者們卯足全力款待蒞臨的阿中粉與各縣市旅客！！

像墾丁大街核心區的五星級旅館，目前的房價相較歷年來說，也都優惠20%以上，硬體更在疫情期間大力更新，獲得許多消費者青睞。小墾丁渡假村總經理張福生指出，小墾丁推出3,399元「3399散散心健康久久3天2夜」專案，住兩個晚上只要3,399元且均附贈兩天早餐與星空導覽一次，另外，像暑假熱賣的「一日農夫雨來菇專案」平日兩人同行才2,999元，含早餐+生態巡禮+星空導覽+翌日採雨來菇體驗，均是物超所值的優惠行程。

墾丁指標民宿瑪雅之家負責人林淑敏指出，目前優惠到6/30仍維持8折，雙人房平日1,700元或週六2,200元，四人房平日2,000元或週六3,000均含早餐，並提供特斯拉充電免費，另暑假旺季，也提供雙人房平日2,200元或週六2,800元。暑假期間平日四人房3,000元和假日4,200元。

屏東四大觀光協會強調，「墾丁」兩個字代表的品牌概念是優質、陽光、沙灘、流星雨、秘境與價格物超所值，墾丁地區像小墾丁渡假村與瑪雅之家物超所值的星級旅館與民宿所在多有，懇請媒體報導前，善盡查證工作，避免一時誤刊，造成消費者誤解，重挫「屏東」或「墾丁」兩個字的品牌。

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