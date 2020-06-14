Dwight Howard statement, provided by his agent, to CNN: pic.twitter.com/sk9uSSHlpp — Jill Martin (@ByJillMartin) June 14, 2020

就在厄文召開球員視訊會議，呼籲球員考慮不該參加NBA本季復賽，沒想到最先呼應且公開贊同厄文說法的人，竟是「小皇帝」詹姆斯的湖人隊友「魔獸」霍華，他在14日透過經紀人向《CNN》發布聲明，「等平權問題解決，再談籃球！」

「我同意厄文的看法，籃球與其他娛樂並非我們現在最需要的，而且只會引發干擾作用，或許籃球不會干擾球員，但我們手中擁有大部分人所沒有的資源，」霍華說，「哪怕是最小的干擾，對民眾來說，也可能造成不能停止的嚴重影響。」

「我很渴望贏下生涯首冠，但幫助民眾團結一致比奪冠重要，我無法放棄，沒有比現在更好關注我們家人的時機了，這是一次罕見機會，」霍華說，「我相信我們作為一個群體應該好好把握，我們從未有過這麼多時間跟家人做在一起。」

「歐洲殖民剝奪我們豐富歷史，我們還沒坐下來搞清楚自己是誰，越少的干擾，我們越有更多精力放在重新發現自己身上，」霍華說，「沒有家哪有國，黑人或非裔美國人並非一個國家或民族，是時候讓我們的大家庭成為自己的國家了。」

霍華的這些聲明，無疑是給詹姆斯狠狠打臉，因為詹皇先前積極要求聯盟趕緊復賽，讓他擁有追逐生涯第4冠機會，甚至在厄文開完球員視訊會議後，詹皇更認為復賽跟支持平權運動並不衝突，如今卻遭「自家人」背叛，詹皇心情可想而知！

(中時 )