八大戲劇台熱播韓劇《VIP》，劇情以近期深受關注的「小三與渣男」為話題，李相侖突破以往暖男形象，《VIP》裡大膽與公司部門組員搞不倫。他接受八大電視訪問時，對於接演爭議角色的看法，他表示，尤其外界評論這部份他不會擔心，「我認為演員不是只能詮釋一種角色，只要故事有張力、有說服力，就完全不會被評論所影響。」

日前張娜拉接受八大電視訪問時則回應，《VIP》劇情令人不敢結婚，李相侖也提及，整個劇組都說過這樣的話，「真的要結婚的話，絕對不要外遇，外遇就是走上自我毀滅的路。」當時大家都領悟了這個道理，李相侖甚至不否認地說：「對我個人來說，也真的是最大的領悟。」

談到與張娜拉的合作，戲裡兩人飾演夫妻，並在同公司工作、是上司與下屬關係，李相侖說，他很驚訝私下的張娜拉本人是很內向的。「實際上我們第一次見面時，她非常害羞，甚至我們兩人也沒什麼交談。」但一對著攝影機演戲時，張娜拉立刻展現完全不一樣的面貌，李相侖笑稱，再度感到驚訝之外，更覺得她是很厲害的演員。

(中時 )