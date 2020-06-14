杏仁哥呼籲罷免陳致中。（取自杏仁哥臉書）

前高雄市長韓國瑜被罷免後，讓許多挺韓支持者感到震驚又氣憤，除了最早開始有罷免行動的時力議員黃捷外，也陸續點名民進黨的桃園市議員王浩宇、高雄市議員陳致中，台中立委陳柏惟。

而挺韓的杏仁哥也製作4張圖卡，喊話「一切都是因果報應」，更有韓粉喊「全面開戰啦！國民黨被修理成這樣還不還手？」。

有「挺韓五虎將」之一的杏仁哥日前在臉書貼文指出，罷韓團體對於罷免態度是雙重標準，「你們罷免就叫光復，我們罷免就叫報復，一切都是因果報應，霸凌者人恆罷之」。他也PO出自製4張圖卡，分別列出「公民清捷行動、公民罷中行動、公民刪Q行動、公民罷王行動」。

杏仁哥今（14）日更在呼籲「一個貪污的家庭，一個嫖妓的議員，罷免他夠正當性了吧！我們為正義罷起來吧」！

杏仁哥也貼出「誠摯終結站」圖卡，前鎮小港罷起來，罷免陳致中連署代收處為高雄市前鎮區新生路32號，鎮南宮牌坊旁，電話：07-8156016，周一到周五早上8點到晚間6點。

(中時電子報)