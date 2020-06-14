13日晚間到14日淩晨，北京各大連鎖超市的保供貨物陸續運抵各門店，保障市場供應。例如14日淩晨0點45，物美的首批大規模保供蔬菜和水果已經陸續運抵各門店。

《央視》報導，這批保供蔬菜和水果分別運抵物美在北京的800多家門店，總量達到2千多噸，是日常供應量的3到4倍。同時，據了解，分布在河北、山東、內蒙古、遼寧等地的物美蔬菜基地貨源充足。

物美雙井店店長楊海奇表示，他們所有的豬肉、牛羊肉、生鮮蔬菜類商品來源於原產地直采，確保食品安全、價格穩定，絕不漲價。

而13日晚間9點左右，100噸原產地直采的蔬菜也已經抵達北京家樂福的個家門店，而100噸的貨量對於家樂福在北京往常的日訂單總量來說同樣提高了2到3倍，可以滿足日常顧客需求。同時，北京農產品流通協會「點對點」食材供應專委會也已組織會員單位調集大陸全國的蔬菜基地資源，大批蔬菜已經連夜進京，供應市場。

(旺報 )