丫頭30歲就買千萬豪宅被酸靠男人 氣炸：我比他有錢很多

從黑澀會美眉出道的丫頭（詹子晴），上月和情牽9年的警政署前署長王卓鈞之子王惟立（William）登記結婚，正式升格為人妻。近日她上曾之喬YouTube節目「聊姐了解」，聊到之前辛苦存錢買房子，卻被網友酸是靠男人，令她不禁感嘆女星的辛酸。

丫頭出身單親家庭，曾是低收入戶家庭，讓她從小就懂得理財、存錢的重要性，近年投資副業有成，開了手搖飲、燒肉和餐酒館，外傳她月入百萬，現年32歲的她已坐擁2豪宅，是圈內小富婆。但其實在丫頭30歲買下人生第一間房子時，曾被不少網友狠酸都是靠男友買給她的，讓她忍不住氣嗆：「10年的努力，一瞬間化成屁！」

努力10年圓了買房的夢想卻被網友嘲諷，丫頭自嘲「原來我辛苦存錢買房子，都是別人的功勞啊」，意識到外界總有女藝人都是靠男人的刻板印象，接著開玩笑說：「我比我男友有錢很多好不好！」雖然補充說明不是要詆毀另一半，只是每次都被說「這是男友買給她的」，讓丫頭心情很悶。

(中時電子報)