第一屆學生微電影競賽「校園鑫馬獎」14日公布頒獎名單，藝人陳庭妮、張書豪、劉畊宏、楊小黎、謝祖武、唐從聖、黃明志、吳念軒、嚴正嵐、李冠毅、羅文裕，電影監製、導演朱延平、王童、李烈、瞿友寧、卓立、陳清河、楊力州、紀柏舟、程偉豪、林孝謙等重量級影人齊聚一堂。頒獎典禮即將在6月20日18點30分於台北信義威秀影城舉行，將結合線上頒獎直播的方式，跨越國際讓觀眾粉絲可以第一時間掌握得獎資訊。

此外，億萬MV點擊保證的大馬鬼才黃明志將在空中頒獎，黃明志感性表示：「在台灣讀大學時開始拍拍東西，尤其是台灣文化多元，社會風氣相對開放，是培育電影人才的福地，這次參加那麼有意義的活動，覺得很開心，也期待這些後輩的作品可以讓我驚豔。」另外活動的亮點是邀請新生代網路人氣歌手蔡佩軒，她將帶領全台大專生合唱活動主題曲《同一個氣息》為活動揭開序幕。

第一屆「校園鑫馬獎」徵件獲得全國91校、853件投稿的踴躍參與，主辦單位表示，會舉辦這個活動，是想從校園開始建立正確的觀念，因此結合新北市政府教育局和各大公益團體的力量，組成「鑫馬獎執行委員會」，舉辦學生微電影比賽「校園鑫馬獎」，鼓勵全台160所大專院校學生發掘社會各角落「善、孝、愛-激勵的人生故事」，自編、自導、自演，拍攝微電影短片。

主辦單位表示，藉由學生的鏡頭記錄下「台灣最美的風景」，讓更多人看見台灣珍貴的無形資產，將小人物的大力量散播給大眾，為社會注入清新暖流，從知善、行善、進而「至善」，形成善的循環。「校園鑫馬獎」也祭出高額獎金：最佳影片金獎30萬元、銀獎20萬元、銅獎10萬元、十強（第4-10名）各3萬元 ，期待這些電影種子人才，為台灣影視圈注入一股新活力。

(中時 )