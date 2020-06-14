台東縣豐里國小榮獲全國少年盃足球錦標賽五年級男生學校組冠軍。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

台東縣豐里國小五年級足球隊，參加由中華民國足球協會所主辦，自6月9日至12日為期4天的2020年全國少年盃足球錦標賽，經過4天5場次激戰，以全勝的戰績榮獲總冠軍。

台東東縣政府教育處表示，豐里國小這個隊伍在五年級上學期的時候就榮獲了全國學童盃第二名及四年級時榮獲全國萬歲盃冠軍的佳績。隊中的隊長嚴嘉辰還擔任萬歲盃代言人的榮譽。

豐里國小校長蔡見明表示，這次8強淘汰賽豐里國小遇到去年的冠軍隊伍-協和國小，球員毫不畏懼的團隊合作、士氣高昂的應戰，最終以4比3獲得勝利，晉級4強賽。

接著與強勁對手自強國小，進行準決賽爭奪戰，在實力相當的情況下，戰況激烈，豐里國小的足球隊技高一籌，以2比0，取得冠亞軍賽的門票。

經過短暫休息後與地主西屯國小隊，進行冠亞軍爭奪戰，在正規時間結束時仍然零比零平手，接著進行延長賽上下半場各5分鐘， 延長賽上半場結束時仍然零比零，下半場開始2分鐘後隊長嚴嘉辰在中場拿到球，盤帶到後場，再傳給鄭裕辰破門入網，贏得冠軍盃。

帶隊的主任陳東宏說，雖然每場都是硬仗，但豐里的孩子憑藉著不服輸的意志、團隊間的合作默契，爭取最後的勝利。這5天當中，孩子經歷了成長的洗禮，感受台中市國際獅子會熱情溫暖的接待，也領略家長的支撐與關愛及師長辛苦的引領，是一趟課堂上教不到的旅程內容，也是參與比賽的最大附加價值。

縣府教育處指出，豐里國小從民國93年9月21日成立第二代足球隊以來，始終抱著以陪伴孩子的心境來推展足球運動，讓孩子在成長的階段能獲得正向的發展方向。

(中時 )