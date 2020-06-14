午後大雨造成台北大學側門積水。（王揚傑翻攝）

由於午後對流雲系發展旺盛，新北市土城、新店、中和等地區午後降下大雨，下午5時10分新北市災害應變中心進入三級開設，水利局、警察局、交通局及災防辦人員進駐應變中心，土城區、新店區、中和區災害應變中心亦同步開設。

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(14)日氣象局已針對4縣市發布豪雨特報、13縣市發布大雨特報。台中稍早出現午後大雷雨，強降雨已造成多處出現淹水的情況。稍晚17時16分，針對「臺北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息後，新北市五股區也出現淹積水情況，路面嚴重積水，柏油路慘變「濁黃水道」。

新莊區中正路地藏庵水淹約15公分。（王揚傑翻攝）

新北市消防局陸續接獲3起積水案件，包括板橋區65快速道路引道、新莊區中正路地藏庵、土城區和平路台北大學側門及大學路北大正門，積水約5到15公分，雨勢緩和後，積水已逐漸消退。另新店區傳出2起民眾受困沙洲案件，所幸均無立即危險，已由消防人員協助脫困。

由於雨勢來得又急又快，新北市五股區成泰路排水不及，路面淹水，「新北交通族」粉專提醒，五股區成泰路一段98巷淹水，汽機車已無法通行。員警已於現場擺放交通錐管制和警戒。

另外，三峽區北大側門(隆恩街) 、正門(大學路與學勤路口) 積水水深15公分，請用路人改道通行。

新北土城和平路淹積水情況。(民眾提供)

(中時電子報)