中壢警分局慶祝警察節，員警寫歌唱出心聲。(呂筱蟬攝)

6月15日為一年一度的警察節，桃園市中壢警分局舉辦「警察節保齡球聯誼賽」，透過有趣的球類競賽，不僅有益身心健康，更藉此讓員警交流情感。另外，還特別拍攝警察節特輯，回憶警察在365個日夜中付出辛勞的畫面，感謝所有警察對這份工作所投入的心力。

影片歌曲由興國派出所警員金咏蓁創曲譜詞，歌曲「陪你度過」中提到「白鴿陪伴在你身後」，意味著警察，從日出至清晨，不分晝夜、不辭辛勞地守護人民，就像一隻白鴿，飛得又高又遠不曾停歇，卻鮮少有人注意到員警承載著多少壓力在振翅，用盡多少力氣在翱翔，在這對於警察充滿意義的節日，員警們也不放假走出自己的路，唱出屬於自己的歌。

本次拍攝影片，集結分局各組室、派出所年輕員警，用愛唱出心聲、用心表達意境，亦找來與警察工作息息相關的各行各業，表達對警察的感謝！

中壢分局長劉印宮表示，警察全年無休的為民服務，維護社會治安，感謝同仁盡心盡力的堅守崗位，謝謝有你們，偉大的波「壢」士，敬祝全國警察，「警察節快樂！」

(中時 )