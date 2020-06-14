浪漫夕陽濱海音樂會於高美濕地登場，國台交樂團由葉政德指揮，演出古典交響樂曲及多首台灣歌謠。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌力邀國立台灣交響樂團移師高美濕地演出。（王文吉攝）

防疫新生活啟動，立法院副院長蔡其昌及海灣故事文化創意協會共同主辦浪漫夕陽濱海音樂會，邀請國立台灣交響樂團14日下午在高美濕地演出古典交響樂曲及多首台灣歌謠，長達90分鐘磅礡樂聲，吸引上千民眾乘晚風聆賞。

蔡其昌及海灣故事文化創意協會共同主辦浪漫夕陽濱海音樂會，下午2點半開始由吳厝國小、東山國小、大楊國小及清水國中音樂班等帶來音樂表演大接力。這也是疫情解封後，國台交首場戶外演出，現場1000席座無虛席。

傍晚時分，國台交樂團重磅登場，由葉政德指揮，演出古典交響樂曲及多首台灣歌謠，同時安排小提琴家陳俐如及小號首席侯傳安演出協奏曲，金曲獎最佳客語流行歌手謝宇威也受邀跨界演出，長達90分鐘磅礡樂聲，陪伴上千樂迷在大自然中展開防疫新生活。

蔡其昌表示，防疫上半場我們超前部屬，表現受國際肯定，下半場仍要靠國人一同努力來迎接防疫新生活。幸福親子藝文季邁入第7個年頭，我們會持續邀請各藝文團體來到海線地區，讓大人、小孩都能浪漫搖擺一「夏」。

(中時 )