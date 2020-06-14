450位樂手於東勢河濱公園同聲演奏防疫創作歌曲《幸福台灣子》，展現台灣社會齊心團結、共同抗疫的精神。（王文吉攝）

「幸福台灣子」音樂同奏會於東勢河濱公園登場，立委江啟臣（右三）、楊瓊瓔（右四）等到場共襄盛舉。（王文吉攝）

向世界傳遞台灣正能量，知名音樂人竹間也創作日前《幸福台灣子》防疫歌曲，力邀跨黨派7位立委獻聲演唱，展現台灣社會齊心團結、共同抗疫的精神。竹間也14日更號召450位樂手在東勢舉辦音樂同奏會，同聲演奏防疫創作歌曲《幸福台灣子》，用音樂讓全世界看到台灣的正能量。

詞曲創作人竹間也有感於台灣防疫指揮中心超前部署、第一線醫療人員辛苦付出，今年3月寫下《幸福台灣子》歌曲，並邀請陳亭妃、許智傑、蔡易餘、趙天麟、賴品妤、何志偉、洪孟楷等7位立法委員獻聲演唱，展現台灣社會齊心團結、共同抗疫的精神。

《幸福台灣子》歌曲發表後，掀起傳唱熱潮。竹間也進而集結450位樂手，14日在東勢河濱公園舉辦音樂同奏會，藉由音樂無國界的力量，向世界行銷台灣防疫表現，更將「全民抗疫，台灣好棒」的圖像授權給創世基金會公益使用，為植物人安養盡綿薄之力。

(中時 )