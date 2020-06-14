霧峰林家「草厝」修復完成的門廊景觀。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局長張大春表示，修復霧峰林家「草厝」，由中央補助及市府配合款共投入1億2250萬元。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市霧峰林家「草厝」修復工程，由中央補助及市府配合款1億2250萬元，已順利完工。台中市文化局長張大春14日表示，修復經試掘及考證採用現代3D透視模擬技術疊合和建模比對老照片資料，力求真實與完美，未來將納入「霧峰林家宮保第園區」做營運規劃和執行，新增遊客中心及庭園空間將對外開放。

文化局表示，霧峰林家是台灣現存規模最大的官府宅第，從清領時期道光年間起建，包含下厝系統、頂厝系統和萊園三大部份，建築群在1999年的921大地震毀壞殆盡，文化部和台中市府多年來合作搶救珍貴文化資產，陸續將二房厝（將軍府）、宮保第、大花廳、頤圃及景薰樓等區域修復完成，此次修復的「草厝」，是霧峰林家最早興建的房舍，林家後代稱之為「起家厝」。

張大春指出，「草厝」幾乎全倒毀損，工程修復團隊先以現場平面殘跡尺寸為基礎，依據老照片紀錄推算建築高度和細節，建立電腦3D模型，再透過電腦軟體將模型與老照片疊合比對，反覆修改追求細節的真實與完美，並意外發現「草厝」的門樓遺跡。

張大春表示，「草厝」未來將納入「霧峰林家宮保第園區」的營運規劃和執行，正身持續做「公媽廳」，做為林家宗族凝聚的核心；左、右護龍分別規劃為歷史文物展示、文創商品及在地農特產品展售、輕食餐飲空間。

修復工程並新增遊客中心及庭園空間，未來將對外開放，整合推動霧峰林家和在地特色產業，舉辦講座及藝文演出空間，將成為霧峰地區新興的文化觀光景點。

(中時 )