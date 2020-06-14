新冠肺炎疫情近日趨緩，各項活動開始敲鑼打鼓，孫尤安14日在桃園國際棒球場為球賽演唱並且開球，這是自疫情影響以來第一場安排賽前、賽後歌唱表演的全猿主場賽事，也是孫尤安人生首次近距離接觸棒球，榮幸表示：「真的非常緊張，唱歌與運動都是我的興趣，我平常也有運動啦，應該可以投很遠吧？希望可以帶給大家愉快的看球氣氛，健康支持棒球！」與樂天桃猿98號球員練習的時候，孫尤安表現獲球員陳晨威稱讚：「天份非常好，可以從投手的位置投到捕手這裡，可以打10分滿分。」讓她樂不可支。

沒有從事戶外運動的孫尤安平日在家也是運動咖，對於棒球運動競賽，她坦言：「沒有很了解，所以會很緊張，還好賽前有教練教我。」開賽前她在牛棚裡和教練及球員一起練習，看起來白晰瘦長的孫尤安臂力頗強，被現場球評稱為「臂力驚人」，開完球後她笑說：「平常有運動是有幫助的。」讓第一次作為開球嘉賓的她安心總算不負重望。

常練ABS和Lagree兩種體適能運動的結果，孫尤安看起來瘦卻有肌肉，有趣的是，ABS是高強度肌力訓練，通常是男生在做；而Lagree Fitness則是國外維多麗亞的秘密超模們用來維持全身完美體態、結合器材與動作的運動。孫尤安笑說：「45分鐘就可以訓練到全身，小的肌肉群也可以，很有效啊。」不過，喜歡運動但皮膚很敏感的孫尤安：「以前再怎麼熱怎麼運動都不太流汗，現在終於會小小流汗之後開始會對自己的汗過敏？」讓她好生煩惱。不少粉絲紛紛給出建議「代謝變好了」、「應該是熱過敏」，讓孫尤安看了忍不住笑歪。

孫尤安14日在桃園國際棒球場為球賽開球。（愛貝克思提供）

孫尤安14日在桃園國際棒球場為球賽開球。（愛貝克思提供）

孫尤安14日在桃園國際棒球場為球賽開球。（愛貝克思提供）

(中時 )