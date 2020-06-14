台北VS上海 法國女孩心目中最喜歡的居然是...。(影／取自Ku's dream酷的夢YouTube)

目前定居台灣的法國YouTuber「酷」，常以外國人視角來介紹台灣的文化，近日他找了一名從大陸來台灣的法國女孩，希望透過她的分享，了解外國人對大陸、台灣兩地有什麼看法。

這名法國女孩瑪麗來台灣就待在雲林，沒到過台北，因此酷要帶她快速了解台北，他們吃了不少美食，還去龍山寺拜月老，她透露自己10歲就去過大陸，當時讓她相當震撼，也開始想了解中華文化，高中選修中文，但只教基本的，她想探索更多，所以決定高中畢業先不上大學，到大陸學中文，並更了解當地文化。

而待在上海6個月的她，現來台4個月，而她因為不想過著一成不變打工換宿生活，加上她想當志工，但大陸沒有機會，所以才會來到台灣，在來之前她不太了解台灣，但來了以後是美好驚喜，因為台灣高山和海都很漂亮，也有很棒的城市。

而她透露之前住上海郊區松江，到市區需要花1小時，對於上海和台北的第一印象，她認為台北比較多元，人種和服裝也很不一樣，被問到和上海比，台北怎麼樣？她坦言上海比台北大很多，大到她想接近大自然，都要花1、2天時間，所以周末根本很難出去，不過很方便的是，他們都不用現金，用行動支付。

但這也有壞處，就是會很依賴手機，如果手機弄丟，就完全回不了家，她老實說因為才來台北幾天，無法比較，但她很喜歡上海，很大、很方便、很多景點，但有些部分不能接受，但來台灣後很常去台中，，因為有很多山，她喜歡大自然，所以如果要選擇長住，比起上海她更喜歡台中。

(中時電子報)