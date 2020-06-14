近期，先前提出的延遲退休制度被大陸網友廣泛抨擊，為了讓民眾能夠有更明確的退休制度，有專家建議可採彈性退休制度。該建議稱，一線體力勞動者可按原先規定年齡退休，但若身體狀況良好，則可選擇繼續工作。

對於彈性退休制度，專家表示，一線的體力勞動者可以按原先的退休年齡退休，事業單位人員則可延遲退休；目前，大陸的退休年齡平均在55歲，隨著生活水平的提高和醫療健康的發展，很多人到了退休年齡，身體狀態還很好，是可以繼續工作的。

專家認為，整體來說，不同的人都能受益於彈性退休制度。專家解釋，彈性退休最主要的目的是為了權衡底層的體力勞動者和事業單位職工的利益，他們可以自由選擇在60歲的時候是否退休。

舉例來說，工資、技能需求較低的人，由於從事苦力活動比較多，對身體負荷與傷害較大，因此屆齡即可退休，緩解身體壓力；而老師、機關單位人員等腦力活動占比較大的人，則可適當延遲退休；若該族群延遲退休，不僅可多領工資且養老保險方面可適當傾斜，退休之後的養老待遇更好，吸引更多人延遲退休。

腦力勞動工作者的工作類型本來就是對知識要求比較高，人才本來就很稀缺，很多教授、醫師在退休之後還會被返聘。對於政府而言，這些人延遲退休的話，他們就可以為社會繼續創造價值，也可以緩解大陸的養老壓力，對大陸的社會發展都是有利的。

(旺報 )