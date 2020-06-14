歷經澳洲染疫音樂家事件，國家交響樂團日前在音樂總監呂紹嘉的帶領下，重返舞台演出貝多芬第七號交響曲，呂紹嘉（圖中）在會後對觀眾表示感謝。（摘自YouTube）

歷經澳洲染疫音樂家事件，國家交響樂團日前在音樂總監呂紹嘉的帶領下，重返舞台演出貝多芬第七號交響曲，呂紹嘉在會後對觀眾表示，「3個月前同樣演出這首作品，沒想到在那之後，要等到3個月後，才能再重新上台演奏，能重返舞台，我由衷感謝。」

呂紹嘉表示，這段時間每個人都很辛苦，「但也學了很多東西，我們互相幫助、扶持，一起走過，可以在這裡表演給大家聽，不是一件理所當然的事情，我個人覺得非常光榮、珍惜，非常感謝。」

隨著藝文場館恢復人氣，短短兩周內，國內三樂團包括台北市立交響樂團、國家交響樂團和國立台灣交響樂團，不約而同都選了貝多芬第七號交響曲，作為解封後和觀眾見面的曲目。

對此，樂評人唐若甫分析，「貝多芬第七號交響曲，有如貝多芬打醉拳，行雲流水又大氣蓬勃，可展現自由自在的狀態，深受觀眾和各國指揮喜愛。」

唐若甫以書法比喻貝多芬的交響曲作品，「第一號、第二號，接近海頓，莫札特風格，像是早期的隸書，第三號到第六號，則是超脫之前的海頓和莫札特，有如楷書，形成自己獨特的風格，到了第七號，則是獨樹一幟，灑脫、豪放，像是草書，寫的人酣暢淋漓，看的人意猶未盡，有一種高度的融會貫通，不拘一格又天馬行空。」

此外，唐若甫指出，貝多芬第七號交響曲在第四樂章，第一次使用了3個強音記號，「之前的第一號到第六號，最多只用到2個強音記號，可說是給了很大的力度空間，這行雲流水般的音樂行徑，讓指揮家們都愛，可展現自由自在的一面。」

呂紹嘉表示，貝多芬音樂帶給人正向力量，「疫情漸緩，但還有很長的一段路要走，振興的事情，才剛要開始，而貝多芬音樂帶給我們的啟示，就是在困境中，能感到光明和希望，永遠保持正向。」

(中時 )