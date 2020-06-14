嘻哈創作新人Spark皇毅14日舉辦個人首場演唱會，年僅20歲的他受訪時，透露近期忙於宣傳、籌備演出，疑因壓力太大體重突然下降，Spark說：「化妝師幫我按臉的時候發現，臉皮變得鬆垮，裡面很多油脂都不見，而且黑眼圈也很重。」坦言近日體重從71狂掉7公斤，媽媽心疼得為他燉雞湯補身體。

下午彩排時，Spark心目中的女神吳卓源（Julia）帶著「金粽」到場祝賀；問到吳卓源是不是他的菜？Spark面露羞澀表示要再認識久一點，至於外型？Spark直呼：「當然可以啊！」正式演出時，Spark除了演唱新專輯歌曲、邀Karencici合唱〈假高潮〉，歌壇前輩陳建寧及阿沁也到場助陣，兩位老師大方分享舞台技巧，「不能只看台前觀眾，眼神也要隨時照顧到後排」，讓Spark受用無窮。

此外，Julia日前與Chrisflow唐仲?一同錄製TVBS《食尚玩家熱血48小時》，兩人首次參加外景節目，沿路不斷受到群眾圍觀。主持人威廉開心直呼：「Julia性感又可愛，已經打到我的心。」而從小在澳洲長大的Julia則說：「我小時候都看《黑糖瑪奇朵》，棒棒堂紅到澳洲耶。」意外透露兒時偶像，威廉搞笑回：「還好這麼低智商的節目，沒有影響到優質的歌手。」

Spark（右）心目中的女神吳卓源帶著「金粽」到場祝賀。（粘耿豪攝）

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