大陸車市近期迎來久違的好消息。日前，中國汽車工業協會發布數據顯示，2020年5月，大陸汽車產銷分別達到218.7萬輛和219.4萬輛，按月成長4.0％和5.9％，按年成長18.2％和14.5％。這也是大陸車市今年以來月銷量首次出現的按年雙位數成長。

中汽協副秘書長陳士華表示，5月大陸抗擊疫情形勢持續向好，企業加快實現復工復產復市，穩崗就業紮實推進，同時，伴隨大陸中央及地方政府一系列利好政策的拉動，消費信心得到提升，部分消費者被抑制的需求也加快釋放，汽車市場逐步恢復，從產銷量年變化率看，當月汽車產銷呈現兩位數成長。

中國汽車流通協會汽車市場研究分會人士則表示，這是排除去年國五清庫存因素外，自2018年6月以來，車市月銷量首次實現按年正成長；今年5月，車市銷售比4月強，體現出復產復工等綜合政策引導市場恢復效果良好，疫情形勢逐漸向好背景下剛需得到持續恢復。

對於電動車下半年的銷量趨勢，中汽協副總工程師許海東表示，按目前的政策和市場情況，電動車不會有爆發性成長，廠家還處於了解政策、適應政策，不斷通過優化規模等手段調整自己的產品，以更好地滿足消費者需求的過程中。

不過，儘管5月車市回暖，但業內普遍認為，6月車市很難延續5月的高成長表現，將進入相對平穩期。

汽車作家林示表示，目前車市被抑制的需求已經持續集中釋放，銷量增速放緩。隨著各地學校開學，車展等線下活動陸續開啟，旅遊逐步恢復，6月車市有望打破傳統淡季市場規律；但受到去年同期國五國六標準切換、銷量異常衝高、同期基數較大的影響，預計今年6月的車市銷量增速將低於5月。

乘聯會秘書長崔東樹也表達了類似的觀點，他表示，由於疫情影響逐漸消退，下半年車市將保持常態化發展，他說，「由於前期庫存充足，隨著競品車型到位，下半年車市價格戰會更加明顯，競爭將進一步加劇。」

(旺報 )