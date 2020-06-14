北京新冠疫情向上延燒，北京市今日公布最新數據，當地過去24小時內新增36起本土病例。

根據北京市公布最新病例，36起病例中有27人在「新發地」市場工作，另外9人則是直接或間接暴露在該市場環境下。另一方面，遼寧省公布的新增2起病例，與北京這波本土感染者有密切接觸，顯示北京的疫情已向外擴散。

北京周邊多個省市地區以作出反應，進一步嚴格檢測、排查措施。天津河西區、西青區、濱海新區、薊州區、武清區先後發佈緊急通知，排查近期去過北京相關市場人員。

河北方面，河北新發地農副產品有限公司表示，應政府要求，採取臨時措施，對於北京市內所有市場經營商戶禁止進入河北新發地園區經營。

隨著北京連續出現新增病例，13日起，遼寧大連、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東等地疾控中心發出提醒「如非必要，市民近期不要前往北京市」。此外，也要求5月30日以來若到過北京新發地批發市場、京深海鮮市場，或接觸過上述兩個市場相關人員的市民應主動報備。

江蘇蘇州衛健委也建議市民如非必要，不要前往近期有新增確診病例的地區，如必須前往，請提前做好報備，並務必做好個人防護；返回後，要按照相關規定，執行防控措施。

(旺報 )