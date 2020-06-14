國民黨中央及地方多位民代今天共同連署要求黨中央自己提人選參加高雄市長補選。對此，國民黨主席江啟臣今天晚間也在臉書上呼應，江啟臣表示，「戰士沒有選擇戰場的權利，高雄市長補選，國民黨一定戰，一定把良好的執政成績延續。」

江啟臣說，危難中最需團結的時刻，眾智眾力，無畏無懼。高雄市府團隊遭罷免滿週，同時又面臨議長的驟逝，許多人建議他，高雄市就不要提名了，反正不會贏。

但是江啟臣認為，會輸就不提名？會輸就不敢戰？這絕對不會是國民黨延續服務的作法，韓市府服務高雄一年多的時間，市府團隊的施工品質完全與民進黨不同，他也接到許多市民對於如此優秀的市府團隊離開，感到惋惜。

因此江啟臣強調，戰士沒有選擇戰場的權利，高雄市長補選，「國民黨一定戰」，一定把良好的執政成績延續，民主社會，高雄絕不能變成只有「一黨獨大」的聲音，國民黨只有透過一次次真材實料、一步一腳印的服務成績，重拾民眾的信任。

江啟臣也批評，中選會看顏色辦事，導致他們提名被壓縮了運作的時間，黨中央已經全力尋找嘗試各種可能的選項，對於國民黨而言，提名人選不是想著贏，「而是想著不能輸」，沒有本錢輸的方式思考，務必做到縮短提名時間，全力拚補選。

最後江啟臣說，低谷中才能看見希望，國民黨今天不分世代的聯合聲明，讓全黨一心的團結，匯眾智、集眾力，無畏無懼，風雨同行。

(中時電子報)