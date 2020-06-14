台南市民權路街廓現貌400年前已決定！台南市文化局啟動「赤崁文化園區相關歷史場景調查考證及虛擬模型建置」計畫，計畫日後以數位虛擬模型再現風華，其中，委託成大建築系進行場景調查，比對荷蘭及本土資料，初步發現以民權路為軸線一帶街廓分布、土地家戶分割皆源自荷蘭時代，可以說民權路街廓、家戶大小，400年前就決定了！

台南市文化局文化建設科指出，17世紀大航海時代，荷蘭人相繼在台南建立熱蘭遮城與普羅民遮城，自此，府城成為台灣歷史相當重要場域；普羅民遮城座落的赤崁地區更富含荷蘭、明鄭、清領、日據乃至戰後以降各時期歷史軌跡，堪稱台灣各治理年代歷史保存最完整豐富地區，見證府城近400年歷史變遷。

成大建築系黃恩宇教授主持歷史場景調查，比對荷蘭及本土相關資料，初步發現以民權路為軸線一帶街廓分布與土地家戶分割，源自荷蘭時代土地分配，也就是說，不論家戶、土地形式與尺寸等，當年荷蘭人規畫建造的普羅民遮市鎮輪廓與街道，迄今仍留存今台南城市空間紋理，可以看見荷蘭本土與荷蘭東印度公司城市規畫思維。

此外，透過對照清代赤崁樓圖像與17世紀荷蘭本土及海外城堡要塞案例，並參考當時荷蘭城堡要塞設計理論，團隊也重建普羅民遮堡合理樣貌，其建築特徵吻合當時東印度公司於亞洲各據點興建對角雙稜堡要塞類型，但也有與其它案例不同的獨特處，後續還將重建園區及周邊重要歷史街區在清領、日據等時期樣貌。

為了讓民眾貼近府城400年歷史軌跡，文化局委託國立成功大學、侯林規劃設計有限公司與美國博物館展示規劃公司Ralph Appelbaum Associate聯合團隊執行「臺南市赤崁文化園區相關歷史場景調查考證及虛擬模型建置」計畫，以普羅民遮堡／赤崁樓為中心擴及周邊地區之空間場域，計畫結合當代科技手法，展現大航海時代迄今不同年代歷史記憶，再現赤崁地區重要歷史場景，未來將成為台南市數位資料庫重要資產，可作為相關實體展示、電影場景建置、博物館展覽等使用基礎資料。

(中時 )