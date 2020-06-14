新冠肺炎國內疫情趨緩，大家都在關注究竟何時可以出國，但有網友就發文詢問，紐澳希臘等國家陸續解封，開放入境的名單內卻沒有台灣，讓他十分不解，其他網友在底下點出悲慘真相。

原PO在PTT八卦版上指出，台灣防疫績效N0.1，但紐澳希臘泰國日本各國陸續解封，對中國大陸、韓國都開放入境，就是沒有台灣，還需要我們到處拜託人家對台灣開放，對照台灣大方贈送口罩，感覺有點真心換絕情。

因此，原PO也自己綜合了自己的看法，他認為的主因有2個，第一是中國大陸的打壓，但明明澳洲、大陸鬧翻，為何還是不開放台灣？另外一個原因，原PO說明，篩檢數太低，因為台灣被動式篩檢，沒有主動篩檢，因此確診數自然也低。最後，他也好奇，是否有一些不為人知的原因？

其他網友則直言，「因為台灣在政治考量算地區不是國家呀」、「因為沒人在乎國際邊緣國」、「因為台灣不被世界各國承認是國家啊」。但有些人以國際間的外交原則來說明，「國際外交平等互惠原則，你鎖別國卻要人家開給你」、「就相對的，你也要解除對方，不過是覺得不急，照步調來」。

(中時電子報)