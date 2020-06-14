法國戰略飛彈核動潛艦大膽號（LeTéméraire），在法國西部的布列塔尼(Bretagne)歐迪爾納灣(Baie d'Audierne)，成功完成M51飛彈測試，顯示這型潛艦的戰略威懾力。

防衛新聞(Defense News)報導，法國僅有4艘「凱旋級」(Classe Le Triomphant)戰略彈道潛艦，分別是凱旋號(Le Triomphant,S-616，1997年服役)、大膽號 (LeTéméraire,S-617，1999年服役)、警戒號(Le Vigilant，S-618，2004年服役)、可怖號(Le Terrible,S-619，2010年服役)。該潛艦全長138公尺、最寛12.5公尺、潛航排水量14335噸，潛行極速超過25節（46.3 公里/小時）

法國「凱旋級」戰略核潛艦。(圖/法國海軍)

大膽號是第2老的，卻是最晚升級的，直到2018年才進塢，在隨後19個月的時間，進行了大修和升級，以便能夠部署新式的M51彈道飛彈。

M51是法國的新一代潛射彈道飛彈，基本射程超過6,000公里，可攜帶6到10個10萬噸當量的核子彈頭。這一次的測試當然沒有核彈頭，僅是飛彈精準度的測試。評測官從雷達追踪飛彈，成功落在北大西洋的某個地方。

凱旋級可攜帶16枚M51戰略飛彈，而M51已經歷升級，分別是2010年完成的M51.1，以及2016年完成的M51.2，射程更長。

法國海軍沒有具體說明今天測試的是哪一型M51飛彈。

這是M51在1996年研發後的第9次發射。第1次發射是在2006年11月，從陸上基地開始，第2次發射是在2007年6月，第3次發射是在2008年11月，也是首次水中發射。

第4次發射在2010年7月，是首次從凱旋號潛艦發射，證明此型飛彈的成熟。

(中時電子報)