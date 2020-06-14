VR電影《留給未來的殘影》，模擬人死後，靈魂漂流的混沌狀態，觀眾戴上VR眼鏡，可看見舞者在身旁穿梭來去跳舞。（台北電影節提供）

戴上VR眼鏡，竟有66名舞者圍繞在你身旁跳舞？導演陳芯宜和編舞家周書毅合作，推出VR電影《留給未來的殘影》，帶觀眾走進記憶的房間，模擬人死後，靈魂漂流的混沌狀態，透過科技影像技術呈現，觀眾戴上VR眼鏡，就能看見舞者在身旁穿梭來去跳舞。

陳芯宜表示，她的弟弟在10多年前離世，帶給她很大的影響，讓她開始思考生死，這部作品，主要是探討人離開後，看不見的記憶，有沒有可能保存下來，「假如未來科技真的進步到可以上傳記憶到某個空間，在離世前可以回放，我們會想要選擇保留什麼樣的記憶？」

在《留給未來的殘影》裡，當觀眾戴上VR眼鏡，進入一個如夢似幻的場景，並聽見許多關鍵字，像是下雨、打雷、巧克力，代表日常生活記憶的相關字詞，接著影像會進到一個房間，其中最關鍵的一幕是，有66個舞者一起跳舞，象徵不斷湧現的記憶。

陳芯宜表示，這個段落非常激烈，「觀看者在舞者的帶領下，會衝出這片記憶的框架，到了一片最想去的記憶，原來是海，並獲得一個舒緩。」

擔任編舞的周書毅表示，「錄製VR影像，必須假想為一名虛擬的觀眾而跳，要空出一個位置來，和平常在舞台上跳舞大不同，像是專為一個人而跳，非常特別。」

而近期韓國錄片《遇見你》，透過VR科技，讓失去女兒的母親，得以再見到女兒身影，令許多網友感動。陳芯宜表示，隨著VR技術發展，未來還有許多實際應用，「像是現在國外已有例子，可讓久臥病床無法回家的病人，能有機會看看家裡的模樣。」

(中時 )