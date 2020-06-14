熬過漫長的4連敗，富邦悍將今（14）日終於以6比2擊敗統一獅，總教練洪一中執教生涯第900勝終於達陣，成為中職史上首位躋身「900勝俱樂部」的總教練。已故的徐生明總教練生涯累計715勝（中職610勝），排名第二。

洪一中是在2004年球季中途接下La new熊隊總教練職務，2010年轉任二軍教頭。2011年熊隊搬遷到桃園並更名Lamigo桃猿，洪一中又獲得拔擢接下總教練帥印。他總共在熊、猿一軍擔任教頭長達15年，累計884勝。

去年猿隊轉手給日商樂天集團後，洪一中也決定跳槽富邦悍將，本季再添16勝，而且這900勝都是在中職拿下，成色夠純。且他與富邦簽下3年合約，應可順利向執教「1000勝」叩關。

今天的富邦、統一之戰，富邦延續前4場的打擊火力，仍是先得分，且在3局上接連擊出7支安打，一口氣攻下5分。4局上再以2支安打增添第6分，取得6比0大幅度領先。獅隊則沉悶到4局下才展開反攻，鄧志偉揮出深遠二壘安打送回2名隊友，他則在三壘前被刺殺，相當可惜！獅隊追成2比6落後4分。

富邦之前的4連敗每場都是先得分再被逆轉，今天在牛棚的運用上特別謹慎。先發投手陳仕朋投到7局下才退場，紀錄上6.1局被敲5支安打，送出7次三振，只失2分，表現可圈可點。後援的歐書誠、王尉永守住7局下失分危機，表現亦佳，助陳仕朋拿下勝投。

陳仕朋在上個月14日因背部不適到二軍調整約1個月，重返一軍後立刻拿下這場重要勝利，應可獲得教練團青睞，為自己掙到更多表現機會。

(中時 )