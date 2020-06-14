身兼歌手與演員身分的藝人高慧君，日前低調改了她的鄒族族名，從原名Paicx（白芷）變成Tanivu（妲妮芙）！她笑說，去戶政事務所改族名、換發身分證時，承辦的戶政人員因為第一次遇到「換族名」案例，還分別打電話請教前輩及原民會，才確認真的可以改，還發現達悟族人一生就要換三次族名。事後一位卑南族巫師好友告訴她：「4年前妳早就該換了！這是一個脫單的名字！」

高慧君最近改了族名。（石智中攝）

高慧君透露，會改名是源自於一件「玄妙」的事，她的小妹高蕾雅最近因做原民台的節目，常回去故鄉阿里山鄉達邦村錄外景，有一天小妹在家時，所有東西突然掉下來，嚇到打去問媽媽是怎麼回事，「有巫師體質但沒慧根」的媽媽僅問「有地震嗎」就沒有多想，但幾天後，媽媽夢到已過世幾年的爸爸，以年輕帥氣時的模樣全身裸體現身、生氣地說：「我不要跟妳好了，再見！」媽媽醒來還抱怨「他幹嘛光著身體跟我吵架」！

後來家人才發現，原來是高蕾雅幾天前才自作主張把爸爸生前族服分別借給不同的堂弟參與祭典，「但原住民族服代表榮耀，就算要讓渡也要由耆老正式宣佈讓渡給某一個人！」巫師為了安撫可能因此生氣的爸爸，於是舉行儀式，要他們擺出爸爸生前喜歡的衣服以及照片跟爸爸講話。「本來沒有我的事，但在討論時，巫師突然冒出一句『大女兒的靈魂不喜歡她的名字』」，既然法力最高深的巫師都這麼說了，她後來便挑了三個新名字讓巫師選，「巫師吟唱了很久，終於確認我的靈魂最喜歡的『妲妮芙』」！

高慧君改族名。（石智中攝）

高慧君至今依舊單身。（石智中攝）

至於她另一位巫師朋友說「妲妮芙」有助「脫單」，高慧君笑說，她當下忍不住翻了白眼抱怨：「那為什麼不早點跟我講？」她坦言，換了新名字後，最近確實突然有很多男生朋友頻頻冒出來關心問候。是否有穩定交往對象？她不諱言現在有「很好的朋友」，但目前兩人分隔兩地，每天都有聯絡，對方近兩年來也是她很重要的心靈寄託，「但沒有一定要往哪個方向去」，誠如陶晶瑩在一篇文章分享的觀點「如果沒有遇到對的人就不要著急」，她不會為了想要脫單而脫單。

高慧君最近改了族名。（石智中攝）

現在的她把更多心力放在工作上，最近正忙著全民大劇團音樂劇《倒垃圾》排練，前陣子也接演一部法國公視的音樂電視電影《薑茶的滋味》，為了那角色必須增胖8公斤、罩杯升一級，只因導演對角色的設定是「蒙娜麗莎」樣貌，是個溫暖、成功、完美的女人，「拍完後我努力瘦身，要求自己每天要瘦回1公斤！」

(中時 )