郭采潔已刪除公開酸民的貼文。（圖／翻攝自微博）

藝人郭采潔日前在微博發表新歌，未料遭到網友酸言酸語，讓她氣到貼出對方自拍照，反擊：「妳看起來挺善良的，為什麼要這麼惡意呢」，但不久後即刪文，在網上掀起熱議，後來郭采潔則到該網友的微博留言道歉。

郭采潔日前分享新歌《If You Love My Soul》，卻被一名女網友轉發嘲諷，甚至批她「唱歌不怎麼樣，演戲也就那樣吧，不知道怎麼來的三千多萬粉絲」，讓郭采潔忍不住回應：「藍女士，不喜勿轉發，這些歌都是我的孩子，離他遠點，勸刪。」後來還曬出對方的自拍，直嗆：「妳看起來挺善良的，為什麼要這麼惡意呢」。

郭采潔到該網友微博底下留言道歉。（圖／翻攝自微博）

雖然郭采潔隨後刪文，但已引起正反兩面意見，有粉絲挺她懟回去，也有人質疑她這樣是網路暴力，而郭采潔就直接到該名網友的微博留言道歉，寫下：「抱歉，一切」，被對方反問「這次是真的嗎」，郭采潔便沒回覆。不過，該網友帳號目前似乎已刪除。

(中時電子報)